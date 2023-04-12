«Холодная позиция»: почему Венгрия не поддерживает Украину и чем это обернется для страны

Фото: Pixabay

Венгерские СМИ сообщили, что США планируют ввести против страны санкции. Все — из-за отказа Будапешта поддержать политику западных стран по Украине. О том, какую позицию занимает Венгрия в отношении Киева и какие санкции против венгров могут ввести Штаты, «Вечерней Москве» рассказал научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

По его словам, Венгрия выстраивает свою политику исходя из своих национальных интересов. Для своего благополучия стране необходимо поддерживать экономические связи с Россией. В рамках такой политики Будапешт, например, может получить от Газпрома сверхконтрактные объемы газа.

В то же время, как отмечает собеседник «ВМ», в отношении Украины Венгрия занимает сдержанную и даже «холодную» позицию. Причина этого — ущемление прав закарпатских венгров, проживающих в западных украинских областях.

Так, в январе этого года правительство Венгрии потребовало от властей Украины прекратить «зверства против венгров». А в марте глава венгерского МИД Петер Сийярто в очередной раз повторил, что его страна не допустит евроинтеграции Украины при нарушении прав национальных меньшинств.

— Позиция Венгрии простая: чего бы ни требовала Украина, мы голосуем против, — поясняет Журавлев. — Украинские власти десятилетиями пытаются ущемлять права закарпатских венгров. В этом смысле последние в одной лодке с русскими, оба народа подпали под дискриминационные законы, запрещающие использование родного языка.

Между тем возможные санкции США, которые могут ввести в отношении Венгрии, скорее всего, затронут аграрный сектор экономики этой страны.

— США могут запретить экспорт сельскохозяйственной продукции из Венгрии, потому что венгерская экономика продовольственная. Но в Евросоюзе сейчас отрицательный баланс продовольствия, так что эти санкции легко будут обходиться, — заключил политолог.

Подробнее о том, почему Венгрия выступает против антироссийских санкций и не поддерживает Украину, — в материале «Вечерней Москвы».