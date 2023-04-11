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Газпром рассмотрит возможность поставки сверхконтрактных объемов газа в Венгрию

Евгений Жуков
В мире
Газпром рассмотрит возможность поставки сверхконтрактных объемов газа в Венгрию
Фото: shutterstock

Газпром рассмотрит возможность поставки в 2023 году сверхконтрактных объемов газа в Венгрию. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщили в пресс-службе компании.

Кроме того, Газпром изучит возможность отсрочки платежа по этим поставкам, передает Общественная Служба Новостей.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в ходе его визита в Москву был продлен договор с Газпромом о возможных поставках газа в Венгрию сверх объемов долгосрочных контрактов.

В конце марта Сийярто в ходе телефонного разговора с вице-премьером РФ Александром Новаком сообщил, что венгерское правительство будет и дальше блокировать санкции ЕС против ядерной энергетики. По его словам, между представителями государств была достигнута договоренность о строительстве новых блоков атомной электростанции «Пакш».

Россия в январе 2023 года вышла на первое место по сумме экспорта ресурса по газопроводу и в сжиженном виде в Китай, сообщила таможня КНР. Общие поставки составили 2,7 миллиарда кубометров. Россия с большим отрывом обошла Катар, Туркменистан и Австралию.

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