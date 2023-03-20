Россия в январе вышла на первое место по поставкам газа в Китай

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Россия в январе 2023 года вышла на первое место по сумме экспорта по газопроводу и в сжиженном виде в Китай. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщает таможня КНР.

Общие поставки составили 2,7 миллиарда кубических метров. Россия с большим отрывом обошла Катар, Туркменистан и Австралию.

Также рост произошел в части трубопроводных поставок из России. В январе компания «Газпром» поставила по магистрали «Сила Сибири» в Китай почти два миллиарда кубических метров газа. Кроме того, поставки СПГ добавили еще 770 миллионов кубических метров.

В России СПГ производят заводы «Сахалинской энергии» и «Ямал СПГ». Уточняется, что общий импорт в январе 2023 года к аналогичному периоду прошлого года вырос на один процент, передает Интерфакс.

Глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что с начала этого года компании удалось выйти на новый уровень экспорта газа в Китай. По его словам, по просьбе Пекина поставки регулярно совершались сверх контрактных обязательств, что позволило перевыполнить соглашение.