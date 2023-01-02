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Миллер: Газпром в 2022 году поставлял Китаю газ с превышением плана

Евгений Белоусов
В мире
Миллер: Газпром в 2022 году поставлял Китаю газ с превышением плана
Фото: roscongress / Сергей Куликов

Газпром с 1 января вышел на принципиально новый уровень экспорта газа в Китай. Об этом в понедельник, 2 января, сообщил глава компании Алексей Миллер.

— По просьбе китайских коллег мы 31 декабря, то есть на несколько дней раньше срока, вышли на поставку суточных объемов, предусмотренных контактом для следующего года, — заявил он.

Миллер добавил, что по просьбе Пекина поставки регулярно совершались сверх контрактных обязательств, что и позволило перевыполнить соглашение, говорится в официальном Telegram-канале Газпрома.

9 декабря прошлого года компания уже установила исторический рекорд суточных поставок газа в Китай через трубопровод «Сила Сибири», которые были превышены на 16,4 процента.

До этого стало известно, что Китай возвел на своей территории дополнительный участок газопровода, соединенного с трубопроводом «Сила Сибири», который теперь доходит до Шанхая.

Недавно президент России Владимир Путин заявил, что российско-китайские отношения демонстрируют зрелость и устойчивость в условиях усиливающейся геополитической напряженности.

Газпром Алексей Миллер Россия Китай
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