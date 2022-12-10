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Газпром установил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по «Силе Сибири»

Анастасия Колоскова
Экономика
Газпром установил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по «Силе Сибири»
Фото: shutterstock

Компания Газпром 9 декабря установила исторический рекорд суточных поставок газа в Китай через трубопровод «Сила Сибири». Об этом сообщили в пресс-службе холдинга в субботу, 10 декабря.

Уточняется, что суточные обязательства компании, предусмотренные контрактом с китайской стороной, были превышены на 16,4 процента. Это является новым историческим рекордом, подчеркнули в Газпроме.

Холдинг таким образом отвечает на запрос со стороны Китая об увеличении суточных поставок газа в декабре относительно утвержденного ранее графика, передает Telegram-канал Газпрома.

В октябре президент России Владимир Путин сообщил, что страна намерена расширить географию поставок электроэнергии и вскоре займется строительством перспективных проектов, в том числе монгольского участка «Силы Сибири — 2».

Лидер также анонсировал скорое соединение азиатского и европейского сегментов национальной газотранспортной системы и поддержку проектов СПГ-терминалов.

7 декабря стало известно, что Китай возвел на своей территории дополнительный участок газопровода, соединенного с трубопроводом «Сила Сибири», который теперь доходит до Шанхая.

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