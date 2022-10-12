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Путин анонсировал строительство монгольского участка «Силы Сибири — 2»

Георгий Соланович
Экономика
Путин анонсировал строительство монгольского участка «Силы Сибири — 2»
Фото: Администрация президента РФ

Россия намерена расширить географию поставок электроэнергии и вскоре займется строительством перспективных проектов, в том числе монгольского участка «Силы Сибири — 2». Об этом сообщил президент Владимир Путин в среду, 12 октября.

— Будем и дальше наращивать энергетический экспорт на быстрорастущие рынки. И, конечно, намерены расширять географию наших поставок, — сказал глава государства на форуме «Российская энергетическая неделя».

Лидер также анонсировал скорое соединение азиатского и европейского сегментов национальной газотранспортной системы и поддержку проектов СПГ-терминалов, передает РИА Новости.

15 сентября вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что газопровод «Сила Сибири — 2» может стать фактической заменой «Северного потока — 2» для России.

До этого глава Газпрома Алексей Миллер провел переговоры по видеосвязи с председателем Совета директоров CNPC Дай Хоуляном, в ходе которых были подписаны дополнительные соглашения к долгосрочному договору купли-продажи газа по восточному маршруту — газопроводу «Сила Сибири».

Строительство Газопроводы Владимир Путин
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