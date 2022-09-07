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Экономист Разуваев прокомментировал соглашение Газпрома с Китаем

Ирина Игнатенко
Экономика
Экономист Разуваев прокомментировал соглашение Газпрома с Китаем
Фото: shutterstock

Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров, экономист, политолог Александр Разуваев прокомментировал переход на расчеты за поставки российского газа в Китай в национальных валютах РФ и КНР.

Эксперт напомнил, что президент России Владимир Путин отмечал еще в 2014 году, что наша страна будет рассчитываться с Китаем в национальных валютах. Но тогда китайская сторона отнеслась к этому предложению прохладно.

По мнению эксперта, огромный плюс заключается в том, что эти расчеты не подпадают под давление санкций. Кроме того, это повышает статус рубля, поскольку он укрепляется, передает ФАН.

Накануне глава Газпрома Алексей Миллер провел переговоры по видеосвязи с председателем Совета директоров CNPC Дай Хоуляном, в ходе которых были подписаны дополнительные соглашения к долгосрочному договору купли-продажи газа по восточному маршруту — газопроводу «Сила Сибири». Также стало известно, что компании «Газпром» и китайская CNPC переводят оплату за поставки российского газа в рубли и юани, передает издание argumenti.ru.

2 сентября в Газпроме сообщили, что «Северный поток» полностью остановлен на неопределенный срок после обнаружения неисправности в последней остававшейся турбине.

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