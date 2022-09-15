Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Новак: «Сила Сибири — 2» может заменить России «Северный поток — 2»

Георгий Соланович
Экономика
Новак: «Сила Сибири — 2» может заменить России «Северный поток — 2»
Фото: roscongress / Сергей Кулаков

Газопровод «Сила Сибири — 2» может стать фактической заменой «Северного потока — 2» для России. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в четверг, 15 сентября.

— Ну, фактически да, — сказал Новак в программе «Москва. Кремль. Путин» в ходе эфира на телеканале «Россия 1».

2 сентября в Газпроме сообщили, что «Северный поток» полностью остановлен на неопределенный срок после обнаружения неисправности в последней остававшейся турбине.

11 сентября репортер The Wall Street Journal Джо Уоллес заявил, что страны ЕС испытывают ощутимые потрясения в связи с приостановкой транзита по газопроводу «Северный поток». По его словам, от нехватки природного газа уже этой зимой пострадают как важнейшие отрасли производства, так и обычные жители еврозоны.

До этого глава Газпрома Алексей Миллер провел переговоры по видеосвязи с председателем Совета директоров CNPC Дай Хоуляном, в ходе которых были подписаны дополнительные соглашения к долгосрочному договору купли-продажи газа по восточному маршруту — газопроводу «Сила Сибири».

Александр Новак Северный поток — 2 Энергетика
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Нескончаемый замкнутый круг

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

На Кавказе снова неспокойно

Александр Ачкасов
Александр Ачкасов

Соответствуем спросу

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Еврозона на грани

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем открывать медицинский цех

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кажется, она была всегда

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Военные оркестры играют марши

Все мнения
О проекте