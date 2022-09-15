Новак: «Сила Сибири — 2» может заменить России «Северный поток — 2»

Фото: roscongress / Сергей Кулаков

Газопровод «Сила Сибири — 2» может стать фактической заменой «Северного потока — 2» для России. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в четверг, 15 сентября.

— Ну, фактически да, — сказал Новак в программе «Москва. Кремль. Путин» в ходе эфира на телеканале «Россия 1».

2 сентября в Газпроме сообщили, что «Северный поток» полностью остановлен на неопределенный срок после обнаружения неисправности в последней остававшейся турбине.

11 сентября репортер The Wall Street Journal Джо Уоллес заявил, что страны ЕС испытывают ощутимые потрясения в связи с приостановкой транзита по газопроводу «Северный поток». По его словам, от нехватки природного газа уже этой зимой пострадают как важнейшие отрасли производства, так и обычные жители еврозоны.

До этого глава Газпрома Алексей Миллер провел переговоры по видеосвязи с председателем Совета директоров CNPC Дай Хоуляном, в ходе которых были подписаны дополнительные соглашения к долгосрочному договору купли-продажи газа по восточному маршруту — газопроводу «Сила Сибири».