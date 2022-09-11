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WSJ: Европа потрясена приостановкой транзита по «Северному потоку»

Георгий Соланович
В мире
WSJ: Европа потрясена приостановкой транзита по «Северному потоку»
Фото: Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin

Страны ЕС испытывают ощутимые потрясения в связи с приостановкой транзита по газопроводу «Северный поток». Об этом заявил репортер The Wall Street Journal Джо Уоллес в воскресенье, 11 сентября.

По его словам, от нехватки природного газа уже этой зимой пострадают как важнейшие отрасли производства, так и обычные жители еврозоны.

— Многие уже закрываются, особенно наиболее энергоемкие отрасли, такие как стекольная и металлургическая. Чтобы пострадать от этого, необязательно напрямую покупать российский газ. Достаточно просто покупать газ или электроэнергию на открытом рынке, и тогда цена на эту электроэнергию и природный газ во много-много раз выше, чем до конфликта, — считает Уоллес.

Он также отметил, что российская нефтяная отрасль на фоне происходящего «встала на ноги», несмотря на все попытки Запада ее ограничить.

Уоллес подчеркнул, что в этом году РФ на продаже черного золота зарабатывает около 20 миллиардов долларов в месяц, что выше прошлогоднего показателя, передает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин предупредил Запад о последствиях из-за введения потолка цен на нефть и газ. По его словам, Москва не будет поставлять энергоресурсы зарубежным странам, если это будет противоречить ее интересам.

Эксперт международного рынка энергетики и ресурсов Владимир Демидов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о том, что в таком случае ожидает европейский рынок энергоресурсов.

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