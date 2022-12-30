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Путин: Отношения России и Китая демонстрируют образец сотрудничества

Араз Салехов
Политика
Путин: Отношения России и Китая демонстрируют образец сотрудничества
Фото: Администрация президента РФ

Российско-китайские отношения демонстрируют зрелость и устойчивость в условиях усиливающейся геополитической напряженности. Об этом в пятницу, 30 декабря, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с лидером КНР Си Цзиньпином.

— В условиях усиливающейся геополитической напряженности возрастает значимость российско-китайского стратегического партнерства как стабилизирующего фактора... Как мы с вами уже отмечали ранее, эти связи являются наилучшими за всю историю, представляют собой образец сотрудничества крупных держав в XXI веке, — отметил он.

Помимо этого, российский лидер поздравил китайского коллегу с успешным проведением XX Съезда Коммунистической партии Китая (КПК) и лично Си Цзиньпина с переизбранием на пост генерального секретаря ЦК КПК, сообщает сайт Кремля.

Напомним, что 30 декабря проходит видеовстреча глав двух государств. В ходе переговоров российский лидер пригласил главу Китая в следующем году в Москву.

Накануне в Кремле анонсировали переговоры Путина и Си Цзиньпина. Начало диалога будет публичным, а после этого переговоры перейдут в закрытый формат. В рамках конференции лидеры обсудят российско-китайские отношения, а также острые региональные проблемы. При этом обсуждение будет носить стратегический характер партнерства.

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