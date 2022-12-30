«Хорошая традиция»: Путин и Си Цзиньпин проводят встречу по видеосвязи

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин проводят встречу по видеосвязи. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщили в пресс-службе Кремля.

— У нас с вами складывается очень хорошая традиция — в конце года говорить по видеосвязи, подводить итоги работы и намечать планы дальнейшего развития российско-китайских отношений, российско-китайского стратегического партнерства, обмениваться мнениями по наиболее острым международным вопросам, — отметил глава РФ.

В ходе переговоров российский лидер пригласил главу Китая в следующем году в Москву, сообщает сайт Кремля.

Накануне в Кремле анонсировали переговоры Путина и Си Цзиньпина. Начало диалога будет публичным, а после этого переговоры перейдут в закрытый формат. В рамках конференции лидеры обсудят российско-китайские отношения, а также острые региональные проблемы. При этом обсуждение будет носить стратегический характер партнерства.

В конце декабря заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев во время встречи с председателем КНР в Пекине передал тому послание президента РФ Владимира Путина. Российский лидер отметил в документе высокий уровень диалога и кооперации между странами.