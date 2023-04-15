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Приметы и советы

«Хотят повесить»: Зеленского предупредили о смертельной опасности

Ирэна Колесова
В мире
«Хотят повесить»: Зеленского предупредили о смертельной опасности
Фото: flickr/statephotos

Украинские военные хотят «повесить» президента страны Владимира Зеленского, поскольку считают, что он предал ВСУ. С таким предупреждением выступил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Макгрегор рассказал, что сейчас украинская армия стала окончательно коррумпированной. Оттуда пропадает военная техника, средства переводятся неизвестно куда, но только не на нужды солдат.

— Если зайти в Telegram и успеть увидеть ролики, которые публикуют украинские солдаты, пока их еще не удалили, то можно услышать, как они все это обсуждают. А вы думаете, почему мы слышим, как они говорят: первым делом надо вернуться и перевешать Зеленского с его командой, пока до них не добрались русские, — заявил офицер YouTube-каналу Judging Freedom.

Владимир Зеленский угрожает безопасности всего мира. Такой вывод 12 апреля сделал экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. По словам спикера, заявления Зеленского о Крыме подтверждают, что президент Украины «выжил из ума», потому что в здравом рассудке человек не будет считать, что весь мир крутится вокруг его страны.

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