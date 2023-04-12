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Президент Украины Владимир Зеленский угрожает безопасности всего мира. Такой вывод в среду, 12 апреля, сделал бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

— Людям следует понимать, что мы давным-давно должны были прекратить поддерживать Зеленского, поскольку он не только способствует уничтожению Украины, но еще и делает все возможное, чтобы приблизить конец света, — отметил военный.

Риттер также добавил, что призыв Зеленского поднять государственный флаг Украины над Крымским полуостровом «для установления порядка в международных отношениях» не выглядит серьезным. По словам спикера, такие заявления подтверждают, что президент «выжил из ума», поскольку в здравом рассудке человек не будет считать, что весь мир крутится вокруг его страны.

Бывший американский разведчик Риттер предупредил об опасности Зеленского для всего мира

Пользователи Twitter обрушились с критикой на президента Украины Владимира Зеленского после того, как он в очередной раз потребовал от западных партнеров еще больше военной техники и вооружения.

Украинские войска могут начать контрнаступление в ближайшие недели, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен. Союзники Киева придерживаются двух целей: помощь в организации контрнаступления, а также наращивания среднесрочного и долгосрочного потенциала Украины, отметил он.