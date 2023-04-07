«Боже мой, опять?»: Зеленского раскритиковали в Сети за просьбы об оружии

Фото: bundeskanzleramt.at

Пользователи Twitter обрушились с критикой на президента Украины Владимира Зеленского после того, как он в очередной раз потребовал от западных партнеров еще больше военной техники и вооружения.

— Проблема американцев с тобой заключается в том, что ты хочешь тратить наши ресурсы и заставлять наших людей страдать ради своих благ. Почему американцы должны страдать ради украинцев?, — написал один из пользователей.

Другие стали предлагать Зеленскому «отвалить» от Запада со своими просьбами, назвали его стриптизершей на высоких каблуках — это воспоминание об одном из юмористичных видео с участием Зеленского в его бытность обычным комиком, а не главой государства.

Еще один пользователь подытожил, что Зеленский никогда по-настоящему не задумывался о том, как защитить украинское население.

Зеленский побывал с визитом в Польше и вновь попросил об оружии. Польский президент Анджей Дуда ответил, что Варшава передаст украинской стороне только 14 истребителей МиГ-29, оставив у себя экземпляры, модернизированные до стандартов Североатлантического альянса.