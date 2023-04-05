Дуда: Польша передаст Украине 14 истребителей МиГ-29

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Варшава передаст украинской стороне только 14 истребителей МиГ-29, оставив у себя экземпляры, модернизированные до стандартов Североатлантического альянса. Об этом в среду, 5 апреля, заявил президент Польши Анджей Дуда после встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

— Мы готовы... передать еще шесть (самолетов — прим. «ВМ»), которые в настоящее время готовятся. Мы рассчитываем передать их в ближайшее время. В то же время в нашем распоряжении еще остаются МиГи, которые прошли модернизации и доведены до стандартов НАТО. Эти МиГи пока еще будут нам нужны, — заявил польский лидер.

Он также добавил, что со временем эта техника будет вытесняться современными образцами, поступающими в распоряжение Польши. По словам Дуды, в дальнейшем Варшава готова передать «весь оставшийся флот МиГ-29» Киеву в случае необходимости.

Помимо этого, глава польского государства отметил, что для передачи такой техники требуется особое разрешение союзников по альянсу, поскольку она оснащена «натовским оборудованием», передает РИА Новости.

В свою очередь советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат 3 апреля рассказал, что Киев имеет три бригады истребителей МиГ-29.