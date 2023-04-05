Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Дуда: Польша передаст Украине 14 истребителей МиГ-29

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Дуда: Польша передаст Украине 14 истребителей МиГ-29
Фото: shutterstock

Варшава передаст украинской стороне только 14 истребителей МиГ-29, оставив у себя экземпляры, модернизированные до стандартов Североатлантического альянса. Об этом в среду, 5 апреля, заявил президент Польши Анджей Дуда после встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

— Мы готовы... передать еще шесть (самолетов — прим. «ВМ»), которые в настоящее время готовятся. Мы рассчитываем передать их в ближайшее время. В то же время в нашем распоряжении еще остаются МиГи, которые прошли модернизации и доведены до стандартов НАТО. Эти МиГи пока еще будут нам нужны, — заявил польский лидер.

Он также добавил, что со временем эта техника будет вытесняться современными образцами, поступающими в распоряжение Польши. По словам Дуды, в дальнейшем Варшава готова передать «весь оставшийся флот МиГ-29» Киеву в случае необходимости.

Помимо этого, глава польского государства отметил, что для передачи такой техники требуется особое разрешение союзников по альянсу, поскольку она оснащена «натовским оборудованием», передает РИА Новости.

В свою очередь советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат 3 апреля рассказал, что Киев имеет три бригады истребителей МиГ-29.

Украина Польша Истребители
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Враг у ворот: многие россияне до сих пор уверены, что боевые действия их никак не коснутся

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Упущенная молодежь становится «пешкой»: какие выводы можно сделать из громкого убийства Татарского

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Правда будет на нашей стороне: о разоблачении фейков и утечке персональных данных

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Олимпийские игрища: МОК контролируется Белым домом и не будет противоречить политике Вашингтона

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Символ веры: что это?

Андрей Марочкин
Андрей Марочкин

Грязные игры против Трампа: посадят ли бывшего президента США за решетку?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Осторожно, фрукты: почему врачи постоянно призывают нас отказываться от продуктов

Все мнения
О проекте