На Украине раскрыли число полученных истребителей МиГ-29

Фото: U.S. Air Force / Senior Airman Xavier Navarro / Public Domain

Украина в настоящее время имеет три бригады истребителей МиГ-29. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщил советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат.

— Это исторический шаг — передача Украине таких видов вооружения. Мы имеем три бригады (около 72 единиц техники — прим. «ВМ») таких самолетов сегодня, — сообщил Игнат.

Он пояснил, что в распоряжении украинской армии на сегодняшний день в общей сложности имеются пять бригад истребителей: две — Су-27 и три — МиГ-29. Однако Игнат добавил, что эта техника была произведена еще в советские времена, поэтому успела «морально и физически устареть».

Советник также обратил внимание, что передача Польшей истребителей для ВСУ является определенным знаком для других стран относительно того, что надо делать и дальше подобные шаги, передает РИА Новости.

Тестирование украинских летчиков в США показало их готовность освоить полеты на истребителях F-16 менее чем за полгода, пока их коллеги, оставшиеся на Украине, часто гибнут из-за использования устаревшей авиации, сообщил командующий ВВС Украины генерал Сергей Голубцов.