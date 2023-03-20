Командующий ВВС Украины Голубцов заявил о гибели лучших пилотов в ожидании F-16

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Тестирование украинских летчиков в Соединенных Штатах показало их готовность освоить полеты на истребителях F-16 менее чем за полгода, их коллеги, оставшиеся на Украине, часто гибнут из-за использования устаревшей авиации. Об этом сообщил командующий ВВС Украины генерал Сергей Голубцов.

— Я теряю некоторых из своих лучших людей из-за отсутствия надлежащего оборудования, — заявил он в интервью изданию The Times.

По словам генерала, при наличии более современных истребителей украинская армия сможет более эффективно прикрыть наступающие колонны бронетехники, которые поставляют страны Североатлантического альянса.

Кроме того, истребители заменят системы ПВО, потому что территория Украины «настолько огромна, что невозможно поставить столько наземных средств ПВО, сколько нужно для ее эффективного прикрытия», отметил Голубцов.

Истребители, которые имеют ВВС Украины, были разработаны 40 лет назад, они задумывались как часть советской системы для совместной работы с ВВС РФ, добавил генерал. По его словам, в настоящее время украинская армия нуждается в самолетах, которые построены для борьбы с авиацией России.

Скопление украинской боевой авиации в Запорожье говорит о том, что ВСУ активно готовятся к наступлению. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделился военный эксперт Владимир Литовкин.