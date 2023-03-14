Военный эксперт Литовкин объяснил, зачем ВСУ перебрасывают авиацию к Запорожью

Фото: Минобороны РФ

Скопление украинской боевой авиации в Запорожье свидетельствует о том, что ВСУ активно готовятся к наступлению. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделился военный эксперт Владимир Литовкин.

О переброске авиации ВВС Украины в направлении Запорожской области сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, речь идет о советских истребителях и вертолетах.

— Переброска боевой авиации может означать подготовку к наступлению и попытку отвоевать Запорожскую область, — отметил собеседник «ВМ».

По его словам, ВСУ обладают небольшими запасами авиации, произведенной еще во времена СССР, в том числе разными модификациями вертолетов Ми-8, Ми-17, Ми-24 и истребителей Су-27 и МиГ-29.

— Украинские военные пытаются использовать авиацию, но у них ее очень мало. И как только она откуда-то вылетает, ее сразу же уничтожают, — объясняет Литовкин. — При наступлении авиация особенно важна. Например, танки без прикрытия с воздуха — просто удобная цель для поражения.

Напомним, Запорожская область вошла в состав РФ по итогам референдума, проведенного в сентябре 2022 года. Тогда за присоединение к России проголосовало более 93 процентов избирателей. На данный момент под российским контролем находится более 70 процентов региона.

С февраля 2023 года власти Запорожья регулярно сообщают об увеличении числа украинских военных у границ области. Как отмечал Рогов, наступление ВСУ может начаться в марте–апреле.

О том, где ВСУ планируют наступление и что по этому поводу думают на Западе, — в материале «ВМ».