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Рогов: Украина начала переброску боевой авиации на Запорожское направление

Никита Худяков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Рогов: Украина начала переброску боевой авиации на Запорожское направление
Фото: president.gov.ua

Украинские власти начали переброску на Запорожское направление боевой авиации. Об этом во вторник, 14 марта, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

— Режим Зеленского начал переброску авиации на Запорожское направление, — сказал Рогов.

По его словам, речь идет о неофициально переданных странами Варшавского договора советских вертолетах и истребителях. Кроме того, может быть переброшена авиация, неофициально вывезенная американцами из Афганистана, передает РИА Новости.

Также Рогов сообщил о том, что ВСУ готовят группировку для наступления на юге. Он добавил, что противник планирует выйти к побережью Азовского моря и отрезать сухопутный путь к Крыму. Таким образом украинское руководство рассчитывает разделить группировки войск российской армии.

Рогов также считает, что в городе Запорожье все больше нарастает недовольство киевским режимом. По его мнению, в украинских отрядах территориальной обороны все больше случаев неповиновения властям.

Этой весной Украина попытается устроить два полномасштабных наступления — на Приднестровье и Крым. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделились эксперты.

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