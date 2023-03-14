«Запад сделал большую ставку»: где ВСУ планируют весеннее контрнаступление

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Киев на самом деле планирует контрнаступление по нескольким направлениям. И Запад во главе с США сделал на него ключевую ставку. Вся остальная информация, в том числе поступающая из западной прессы, является военной пропагандой. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог, военный волонтер Алексей Живов.

Накануне в Washington Post (WP) вышла статья, в которой утверждается, что у украинской армии «больше нет наиболее опытных военных». По этой причине «давно ожидаемое в Киеве весеннее наступление» вызывает сомнения.

Собеседник «ВМ» полагает, что публикация WP носит пропагандистский характер.

— Контрнаступление ВСУ на самом деле готовится. Более того, нашей разведке даже известны направления готовящегося удара. Все остальное надо воспринимать как военную пропаганду противника, — уверен Живов.

При этом, как подчеркивает эксперт, украинская армия действительно понесла колоссальные потери, в том числе среди офицеров. Сейчас в ВСУ воюет уже новая армия, заново обученная и мобилизованная, в том числе насильно.

Живов также назвал «ВМ» вероятные направления, по которым собираются наступать ВСУ:

— ВСУ планируют наступать по двум направлениям. Первое — в районе Запорожья: с Орехова на Токмак и далее на Васильевку в сторону Мелитополя и Мариуполя. Здесь их цель — перерезать или взять под огневой контроль сухопутный коридор в Крым. Второе направление — в районе Бахмута, чтобы ударить во фланг российским войскам, которые сейчас блокируют город.

Между тем о «наступлении ВСУ» много говорят на Западе. Так, в феврале журнал Politico писал, что Белый дом требует от Киева «как можно скорее переходить в наступление», иначе поддержка западных стран может снизиться. В том же месяце WP сообщила, что администрация президента США предупредила украинские власти о «поворотном моменте» в конфликте с Россией.

Как отмечает Живов, Запад сделал «большую ставку» на контрнаступление ВСУ и рассчитывает, что оно даст такой же результат, как при наступлении на Харьковском направлении в августе — сентябре 2022 года. Тогда ВС РФ вынуждены были оставить свои позиции и отступить (в Минобороны сообщали о «перегруппировке войск» — прим. «ВМ»).

— Минобороны сделало выводы из той ситуации, впредь подобные прорывы с украинской стороны будут невозможны, — убежден собеседник «ВМ». — Теперь на большинстве направлений все российские позиции к обороне готовы в полной мере — и в моральном, и в материально-техническом плане.

В то же время в случае провала наступления ВСУ им придется полностью менять свою стратегию, отмечает Живов. Придумывать ее будут в Вашингтоне, где понимают, что ресурсы Украины, даже с учетом помощи Запада, несопоставимы с ресурсами России.