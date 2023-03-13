«Долбанут в ответ»: является ли повышение оборонного бюджета США сигналом о приближении мировой войны

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Повышение оборонного бюджета США не означает приближение мировой войны. Сигналом конфликта глобального масштаба станет размещение американских ракет средней дальности в странах Балтии. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

Накануне китайское издание Global Times выпустило редакционную статью, в которой утверждается, что «высокие траты Соединенных Штатов на оборону говорят о большом риске глобальной войны». В публикации также отмечается, что оборонный бюджет Вашингтона в четыре раза превышает оборонный бюджет Пекина.

По мнению собеседника «ВМ», рост расходов на оборону в США является реакцией на ситуацию на Украине и не сигнализирует о приближении мировой войны.

— Последние годы американские бюджеты на оборону понижались, но украинский кризис все изменил, — говорит Журавлев. — Выяснилось, что оружия-то на американских складах нет. И теперь, отдав Украине свои запасы, нужно произвести и купить оружие для самих себя. А для этого нужны средства, поэтому бюджеты и растут.

Между тем настоящим сигналом приближения третьей мировой войны, как отмечает эксперт, станет размещение американских ракет средней дальности в Прибалтике.

— Такая идея гуляет. Если она осуществится, это будет шаг в сторону мировой войны. Просто потому, что в случае чего время на принятие решений сократится: стратегическая ракета из Штатов летит дольше, чем тактическая из-под Риги. Например, ошибочно примут метеозонд за ракету — и все, никто проверять не будет, потому что времени нет. Просто долбанут в ответ — и живого ничего не останется, — объяснил политолог.

Напомним, в августе 2019 года прекратил действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заключенный между СССР и США в 1988 году. Незадолго до этого замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия сделает все, чтобы американские ракеты не появились в Прибалтике.

Тогда же бывший начальник Главного штаба РВСН генерал-полковник Виктор Есин отмечал, что при размещении американских ракет в Прибалтике их подлетное время до Московского региона сократится с 60 до 3–4 минут.

В апреле прошлого года первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия сохраняет мораторий на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности.