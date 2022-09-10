Минобороны объявило о перегруппировке войск для наращивания сил на Донецком направлении

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Для достижения целей спецоперации по освобождению Донбасса принято решение перегруппировать войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма, для наращивания усилий на Донецком направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны в субботу, 10 сентября.

Уточняется, что с этой целью в течение трех дней проводилась операция по свертыванию и переброске изюмско-балаклейской группировки войск в ДНР.

В рамках операции также проводилось несколько отвлекающих мероприятий с обозначением реальных действий армии. При этом в целях недопущения ущерба для Вооруженных сил России по противнику наносились удары с помощью авиации и ракет, передает Telegram-канал ведомства.

10 сентября в Минобороны сообщили, что армия России высокоточным оружием ликвидировала до 300 солдат ВСУ и около 15 единиц военной техники в районах Балаклеи и Чугуева Харьковской области.

По данным военного ведомства, ВКС нанесли удар по штабу 5-й бригады нацгвардии Украины, а также по пунктам временной дислокации подразделений 92-й механизированной бригады и нацформирования «Кракен» под Балаклеей и Чугуевом.