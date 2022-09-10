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Минобороны: ВС России уничтожили до 300 украинских военных под Балаклеей и Чугуевым

Георгий Соланович

Сюжет: 

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Минобороны: ВС России уничтожили до 300 украинских военных под Балаклеей и Чугуевым
Фото: Минобороны РФ

Российская армия высокоточным оружием уничтожила до 300 украинских военнослужащих и около 15 единиц военной техники в районах Балаклеи и Чугуева Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ в субботу, 10 сентября.

По данным военного ведомства, ВКС России нанесли удар по штабу пятой бригады нацгвардии Украины, пунктам временной дислокации подразделений 92-й механизированной бригады и нацформирования «Кракен» под Балаклеей и Чугуевым, а также по пункту управления 54-й механизированной бригады в Донецкой народной республике (ДНР).

— Уничтожено до трехсот украинских военнослужащих и до 15 единиц военной техники, — говорится в сообщении МО.

9 сентября глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российские войска предпринимают все попытки выбить Вооруженные силы Украины из пригородов Балаклеи.

Он подчеркнул, что ситуация под Шевченково остается критической. На оккупированной украинскими силами территории ВСУ пытаются прорвать российскую оборону. В связи с этим были вызваны резервные войска со стороны России для предотвращения нападений.

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