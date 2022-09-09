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Российские войска пытаются выбить ВСУ из пригородов Балаклеи

Лала Манушакян

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Российские войска пытаются выбить ВСУ из пригородов Балаклеи
Фото: Минобороны РФ

Российские войска предпринимают все попытки выбить Вооруженные силы Украины из пригородов Балаклеи в Харьковской области, заявил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в пятницу, 9 сентября.

— Сложная гуманитарная обстановка (в Балаклее — прим. «ВМ»), там идут ожесточенные бои. Балаклея нами, по сути, не контролируется. Там предпринимаются попытки выбить украинские силы, но там ожесточенные бои и наши войска сдерживают на подступах, — сказал Ганчев в эфире федерального телеканала «Россия 24».

Он подчеркнул, что ситуация под Шевченково остается критической. Так, на оккупированной украинскими силами территории ВСУ пытаются прорвать оборону противника. В связи с этим были вызваны резервные войска со стороны России для предотвращения нападений.

Также, по словам главы администрации Купянского района Максима Губина, жителей Харьковской области, проживающих на подконтрольной России территории, эвакуируют в РФ и Луганскую народную республику (ЛНР) из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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