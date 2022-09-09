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Жителей Харьковской области начали эвакуировать в Россию из-за обстрелов ВСУ

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Жителей Харьковской области начали эвакуировать в Россию из-за обстрелов ВСУ
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Жителей Харьковской области, проживающих на подконтрольной России территории, эвакуируют в РФ и Луганскую народную республику (ЛНР) из-за обстрелов со стороны украинских военных. Об этом в пятницу, 9 сентября, заявил глава администрации Купянского района Максим Губин в эфире телеканала «Россия 24».

— Мы сейчас пытаемся максимально эвакуировать граждан для того, чтобы обеспечить безопасность жителей. Мы организовываем транспорт, автобусы, с помощью которых жители вывозятся в Луганскую народную республику, в район Сватово, на территорию России, — заявил он.

Губин оценил обстановку в Купянском районе как «достаточно сложную» и «неоднозначную». По его словам, российские войска удерживают позиции на безопасном расстоянии от города.

Россия рассматривает возможность введения ответных ограничений на въезд для жителей Украины. Политолог Иван Мезюхо в беседе с «Вечерней Москвой» считает, что введение подобной инициативы может быть в принципе не рассмотрено, поскольку Украина может потерять свою государственность.

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