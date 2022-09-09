«Можно обсуждать»: политолог оценил возможность введения визового режима с Украиной

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Россия рассматривает возможность введения ответных ограничений на въезд для жителей Украины. Политолог Иван Мезюхо в беседе с «Вечерней Москвой» считает, что введение подобной инициативы может быть в принципе не рассмотрено, поскольку Украина может потерять свою государственность.

— Я думаю, что вопрос о введении виз можно обсуждать. Однако в этих обсуждениях необходимо учитывать тот факт, что уже миллионы граждан Украины находятся на территории Российской Федерации без всяких виз по гуманитарным соображениям. Кроме того, надо смотреть на перспективу: а что вскоре останется от Украины? То есть сама потребность введения виз может быть и отпадет. Все будет зависеть от того, как будет продвигаться специальная военная операция. Поэтому дипломатический вопрос введения или невведения виз в отношении граждан Украины, я думаю решится на поле боя, как и все вопросы, связанные с Украиной, — пояснил он.

При этом эксперт уточнил, что в дипломатии есть принцип зеркальности, однако бывают моменты, где надо поступать и ассиметрично. Кроме того, политолог уверяет, что у граждан Украины не возникнет проблем с получением российского гражданства в случае введения виз.

— Я не вижу никаких препятствий в случае введения виз для того, чтобы граждане Украины воспользовались своим правом по упрощенному получению российского гражданства. Более того, на освобожденных территориях происходит паспортизация всех желающих украинцев, — подытожил Мезюхо.

Также в материале «Вечерней Москвы» рассказали, что для России значит запрет на въезд с «шенгеном» в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу.