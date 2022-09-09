МИД: Россия рассматривает вопрос о введении виз для украинцев

Фото: МИД РФ

Россия рассматривает возможность введения ответных ограничений на въезд для украинских граждан. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел в пятницу, 9 сентября.

Согласно указу украинского президента Владимира Зеленского, с 1 июля для граждан России действует визовый режим при въезде на Украину.

Как уточнили в российском дипломатическом ведомстве, ответные меры РФ необязательно будут зеркальными. В настоящее время руководство страны рассматривает введение визового режима с Украиной.

— Мы этот вопрос обсуждаем с разными ведомствами. Здесь нужно принимать во внимание весь набор факторов, в том числе гуманитарных. Мы не хотим осложнять жизнь тем украинским гражданам, которые хотят покинуть страну или зону боевых действий и направиться в Россию. Для них тогда получение виз стало бы очень сложным процессом, особенно в нынешней ситуации, когда у нас даже посольства нет в Киеве, — цитирует сообщение министерства РИА Новости.

До этого сообщалось, что Совет Евросоюза утвердил полную приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ. Официально решение вступит в силу в понедельник, 12 сентября.

Власти Эстонии, Латвии, Литвы и Польши приняли решение закрыть с 19 сентября въезд для россиян, в том числе и с шенгенскими визами. Гендиректор одной из крупных российских туркомпаний Алексан Мкртчян в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что ждет теперь жителей России, которые собирались прибыть в вышеуказанные страны.