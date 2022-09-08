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Запрет на въезд: что ждет россиян, купивших билеты в Польшу и страны Прибалтики

Араз Салехов

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Общество
Запрет на въезд: что ждет россиян, купивших билеты в Польшу и страны Прибалтики
Фото: Pixabay

Власти Эстонии, Латвии, Литвы и Польши приняли решение закрыть с 19 сентября въезд для россиян, в том числе и с шенгенскими визами. Гендиректор одной из крупных российских туркомпаний Алексан Мкртчян в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что ждет теперь жителей России, которые собирались прибыть в вышеуказанные страны.

— Польша, конечно, не так интересна, поскольку у нас с ними нет государственной границы, а Латвия, Литва и Эстония имеют протяженную границу с РФ. Действительно, 80 процентов россиян в этом году приезжали в эти страны не с целью побывать там, а с целью транзита в другие государства. С конца февраля 2022 года у нас закрыто авиасообщение с Европой, нет ни одного рейса в страны шенгена. Соответственно, многие люди использовали эту наземную границу, приезжали в Таллин, Вильнюс и Ригу с целью полететь куда-то в страны ЕС, — пояснил Мкртчян.

При этом специалист отмечает, что россияне из-за подобного нововведения потеряют личные средства, так как чаще всего жители страны приобретали безвозвратные тарифы на самолет, такие тарифы подразумевают отсутствие каких-либо денежных возмещений в случае отказа от поездки.

— Самое страшное, что многие россияне покупали безвозвратные тарифы на самолет на условные рейсы «Рига — Париж» или «Вильнюс — Милан». Эти билеты сгорают, вот тут уже ничего не сделаешь, потому что авиакомпании не виноваты в подобном решении властей. Остается лишь смириться, судиться не получится, потому что люди осознанно покупали невозвратные тарифы. С гостиницами может сложиться немного иная история. Если человек покупал номер в гостинице через туристическое агентство, то они отобьют деньги. В частности, они могут поменять одну гостиницу на гостиницу в другой стране. Однако в случае самостоятельной покупки номера в отеле здесь посоветовать что-то сложно. Можно написать письмо в отель, там они уже и примут решение, штрафовать вас за отмену брони или нет, — рассказал эксперт.

Мкртчян добавил, что при желании россияне смогут въехать в Литву, Латвию и Польшу до 19 сентября. Однако в Эстонию попасть уже не получится.

А политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «ВМ» объяснил, что решение Польши и стран Прибалтики значит для России. Специалист подчеркнул, что подобным запретом вышеуказанные государства нарушают целый ряд правил стран Шенгенской зоны.

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