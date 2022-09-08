Что для России значит запрет на въезд с «шенгеном» в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу

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Эстония, Латвия, Литва и Польша с 19 сентября закроют въезд для россиян, в том числе и с шенгенскими визами. Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, что это решение значит для России.

Специалист подчеркнул, что подобным запретом вышеуказанные государства нарушают целый ряд правил стран Шенгенской зоны.

— Страны Прибалтики и Польша в первую очередь нарушают Шенгенское соглашение. Весь смысл этого документа заключается в том, что с шенгенской визой можно ездить по всей Европе. Эти страны практически запретили использование подобной визы на территории своих государств. Всевозможные декларации о свободе перемещения даже в расчет не идут. Понятно, что декларации ООН не для того пишутся, чтобы гордые Латвия или Литва выполняли их. Приказы американцев — да, готовы выполнять, а это не так важно, — пояснил Журавлев.

По его словам, для РФ это означает уже не так много, и на это есть две причины:

— Во-первых, к этому списку не присоединились другие страны Европы. Во-вторых, было бы страшно, если бы вся Европа перестала нас пускать еще при существующих экономических связях. Сейчас эти санкции и экономические связи рвутся, в связи с этим доступ в Европу становится менее значимым, — рассказал политолог.

При этом эксперт считает, что подобное решение ударит по взаимоотношениям стран в экономическом плане.

— Те бизнесмены, которые сами ездили из России в Прибалтику или же из Прибалтики в Россию, потеряют возможность личного контакта. Для какой-то части бизнеса это принципиально. Есть люди, которые дистанционным способом договоров не заключают, — заключил Журавлев.