Эстония, Латвия, Литва и Польша 19 сентября введут запрет на въезд россиян с «шенгеном»

Фото: Depositphotos

Эстония, Латвия, Литва и Польша с 19 сентября закроют въезд для россиян, в том числе и с шенгенскими визами, которые были выданы третьими государствами. Об этом в четверг, 8 сентября, заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

Рейнсалу добавил, что призывает россиян не приезжать в Эстонию с шенгенскими визами, так как в стране не приветствуют граждан РФ, передает РИА Новости.

6 сентября Европейская комиссия утвердила предложение о полной остановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией. По новым правилам сроки получения «шенгена» могут увеличиться до полугода, а сбор вырастет с 35 евро до 80.

Эксперт по туризму Николай Мельник в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что отмена упрощенного визового режима между Россией и Евросоюзом не означает полного запрета на выдачу виз. Однако это приведет к удорожанию визовых сборов, отмене многолетних виз и другим неудобствам. Он отметил, что новый запрет Евросоюза усложнит процесс получения визы. Кроме того, нельзя будет получить визу на долгий срок.