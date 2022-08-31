Запретили, но не совсем. Как отразится на россиянах отмена упрощенного визового режима с ЕС

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Отмена упрощенного визового режима между Россией и Евросоюзом не означает полного запрета на выдачу виз. Однако это приведет к удорожанию визовых сборов, отмене многолетних виз и другим неудобствам. Об этом «Вечерней Москве» рассказал эксперт по туризму Николай Мельник.

Он отметил, что новый запрет Евросоюза усложнит процесс получения визы. Кроме того, нельзя будет получить визу на долгий срок.

— Нужно понимать, что сейчас резко сократится количество получаемых россиянами шенгенских виз, а процесс будет намного дольше и сложнее. Можно забыть про многолетние визы — это самая большая проблема. По сути, мы будем получать право на однократный въезд или в лучшем случае мультивизу сроком на шесть месяцев, но можем забыть про финские два года и греческие три, — рассказал Мельник.

Может вырасти и количество документов, необходимых для получения визы, отметил специалист. Например, для подтверждения исключительно туристических целей поездки могут потребоваться документы о наличии недвижимости в России. Из-за увеличения количества документов может вырасти стоимость оказания услуг по оформлению визы в VIP-отделах визовых центров, подчеркнул эксперт.

Новые правила приведут к росту стоимости визовых пошлин, уверен Мельник.

— Можно смело утверждать, что визовая пошлина вырастет в два–три раза. Она спокойно сможет стоить 180 евро. Чем больше будет спрос, тем больше будут корректировки, — пояснил собеседник «ВМ».

Вырастет и срок оформления визы, отметил Мельник. Так, оформить визу в Финляндию ранее можно было за 14–15 дней, теперь сроки проверки вырастут минимум до 21–30 суток. В других странах Евросоюза сроки могут быть и больше, заметил специалист.

Евросоюз будет лишать россиян возможности пользоваться обходными путями, подчеркнул специалист.

— Сейчас много людей хотят поехать в страны «шенгена». Проблема в том, что авиабилеты из России дорогие. Например, перелет во Францию с пересадкой в Турции будет стоить 1000 евро, но с вылетом из Финляндии стоимость падает до 200 евро в обе стороны. Туристам намного выгоднее летать через Италию или Финляндию. Страны ЕС это прекрасно понимают. И я знаю, что идут разговоры в плане ужесточений в пропускных пунктах. Например, Финляндия будет на границе проверять, действительно ли человек забронировал отель. Если он едет к родственникам, то будут звонить им и так далее, — рассказал Мельник.

Пострадают и однократные визы в страны, не входящие в ЕС, но готовые пускать по шенгенскому соглашению, заметил собеседник «ВМ». Например, в случае с Кипром при отсутствии шенгенской визы требуется оформление так называемой провизы, однако эта услуга уже не предоставляется. Поэтому большинство стран, не являющихся членами ЕС и при этом работающих с шенгенскими визами, тоже будут выдавать визы медленнее, резюмировал Мельник.

Большинство государств — членов Евросоюза проголосовали за разрыв соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в среду, 31 августа.

— ЕС расторгнет договор с Россией об упрощенном визовом режиме, для этого набралось достаточное большинство стран-членов. Из сегодняшних выступлений это стало ясно, — заявил Сийярто.