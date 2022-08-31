Евросоюз расторгнет соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией

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Большинство стран-членов Евросоюза проголосовали за расторжение соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в среду, 31 августа.

— Европейский союз расторгнет договор с Россией об упрощенном визовом режиме, для этого набралось достаточное большинство стран-членов, из сегодняшних выступлений это стало ясно, — цитирует Сийярто РИА Новости.

Кроме того, глава МИД Венгрии заявил, что страны — члены ЕС не смогли согласовать запрет на выдачу виз россиянам.

На любые ограничения въезда со стороны ЕС Россия будет отвечать аналогичными ограничениями, которые затронут граждан европейских государств. При этом не исключены и иные ответные меры. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Сергей Марков.

Он подчеркнул, что в случае взаимных запретов на пересечение границы и Россия, и Евросоюз ощутят рост негатива из-за снижения контактов. Логичными могли бы быть меры, направленные на увольнение западной агентуры в РФ, которая есть среди министров, глав корпораций и в СМИ. Есть и другие незеркальные методы: например, размещение большего количества вооружений в Калининградской области или изменение в учебниках истории роли Запада.