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ЕС не смог согласовать запрет на выдачу виз гражданам России

Александр Афонин
В мире
ЕС не смог согласовать запрет на выдачу виз гражданам России
Фото: shutterstock

Страны — члены ЕС не смогли согласовать запрет на выдачу виз россиянам из-за отказа многих государств. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в среду, 31 августа.

— Что касается вопроса о визах — на совете (глав МИД ЕС — прим. «ВМ») не было единогласия по поводу введения общего запрета на визы для россиян. Не будет общего запрета на визы, много стран-членов выступили против, в том числе и я, — сказал он.

Глава венгерского МИД добавил, что в ходе встречи министры иностранных дел стран ЕС приняли решение расторгнуть договор об упрощенном визовом режиме с Россией. Данную инициативу поддержала большая часть союза, передает слова Сийярто РИА Новости.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае принятия ЕС ограничений по выдаче виз россиянам жители европейских стран также столкнутся с неудобствами во время поездок в Россию. По его словам, подобные меры Европы станут еще одним «безрассудным русофобским» отношением к РФ.

Директор института политических исследований Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что отказ российским гражданам в выдаче виз — грубейшее нарушение базовых принципов, на которых строилось европейское государство. Специалист предположил, что каждая страна будет самостоятельно принимать решение о выдаче виз россиянам.

Евросоюз (ЕС) Россия Визы
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