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«Система репрессий»: политолог назвал возможные условия для выдачи «шенгена» россиянам

Иссалина Аюпова

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Эксклюзивы ВМ
В мире
«Система репрессий»: политолог назвал возможные условия для выдачи «шенгена» россиянам
Фото: flickr / Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

Верховный представитель Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что решение о полном запрете выдачи виз для российских граждан не сможет получить полной поддержки ЕС. «Вечерняя Москва» узнала у политолога, какие могут быть введены критерии для выдачи виз в европейские страны.

Как рассказал директор института политических исследований Сергей Марков, отказ российским гражданам в выдаче виз — грубейшее нарушение базовых принципов, на которых строилось европейское государство.

Специалист предположил, что каждая страна будет самостоятельно принимать решение о выдаче виз россиянам.

— На сегодняшний день мы видим среди стран с наиболее русофобской политикой Латвию, Литву, Польшу, Данию, Бельгию. Скорее всего, они примут решение вообще не выдавать гражданам России визы и даже не впускать в страну тех, кто уже имеет визы, — поделился Марков.

Однако он добавил, что у граждан, имеющих вид на жительство или близких родственников в странах Евросоюза, больше шансов получить визу.

Также политолог рассказал об ограничениях, которые могут действовать в европейских странах для тех, кто получит визы.

— Скорее всего, будет введена система политических репрессий в отношении тех граждан, которые выразили четкую политическую позицию, — подчеркнул специалист.

Кроме того, эксперт дал оценку вероятности полного запрета на въезд в страны ЕС. По его словам, исключать железного занавеса нельзя, так как подавляющее большинство европейцев выступают за введение запрета на въезд российских граждан в их страны.

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