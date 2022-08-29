Боррель заявил, что не является сторонником запрета выдачи виз россиянам

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Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил сомнения, что предложение о запрете выдачи виз гражданам РФ получит единогласную поддержку в политическом блоке.

Руководитель европейской дипломатии утверждает, что такая инициатива не получит необходимого единодушия на предстоящей встрече глав внешнеполитических ведомств государств Евросоюза в Праге. Боррель выразил сомнение в том, что «разрыв отношений» с гражданским населением России может помочь, пишет РБК.

Главный европейский дипломат добавил, что признал необходимость пересмотра способа получения виз некоторыми гражданами России. Он призвал быть более избирательными в этом вопросе.

— Я не сторонник прекращения выдачи виз всем россиянам, — пояснил Жозеп Боррель.

Накануне министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что в случае отсутствия общего решения Евросоюза страны Балтии, Польша и Финляндия могут ввести региональный запрет на выдачу виз гражданам России.