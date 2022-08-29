Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Боррель заявил, что не является сторонником запрета выдачи виз россиянам

Егор Провоторов
В мире
Боррель заявил, что не является сторонником запрета выдачи виз россиянам
Фото: МИД РФ

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил сомнения, что предложение о запрете выдачи виз гражданам РФ получит единогласную поддержку в политическом блоке.

Руководитель европейской дипломатии утверждает, что такая инициатива не получит необходимого единодушия на предстоящей встрече глав внешнеполитических ведомств государств Евросоюза в Праге. Боррель выразил сомнение в том, что «разрыв отношений» с гражданским населением России может помочь, пишет РБК.

Главный европейский дипломат добавил, что признал необходимость пересмотра способа получения виз некоторыми гражданами России. Он призвал быть более избирательными в этом вопросе.

— Я не сторонник прекращения выдачи виз всем россиянам, — пояснил Жозеп Боррель.

Накануне министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что в случае отсутствия общего решения Евросоюза страны Балтии, Польша и Финляндия могут ввести региональный запрет на выдачу виз гражданам России.

Евросоюз (ЕС) Жозеп Боррель Россия Запреты Визы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Гаджеты украли лето, и не только…

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Преодолеть километры дорог

Все мнения
О проекте