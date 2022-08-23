«Страны-нахлебники»: может ли ЕС ввести полный запрет виз для россиян

Фото: shutterstock

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что в случае отсутствия общего решения ЕС страны Балтии, Польша и Финляндия могут ввести региональный запрет на выдачу виз россиянам. Однако даже такое решение в меньшей степени повлияет на узаконивание подобного запрета. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал политолог Юрий Светов.

Круглые идиоты

— Евросоюз в данном случае пытается соблюсти невинность в правилах по свободному передвижению людей, а также соблюсти все громкие слова, связанные с правами человека. Они пытаются придерживаться их уже 40 лет. Однако сейчас страны Прибалтики, Польша, Чехия и Финляндия выступают против того, чтобы у россиян была возможность свободно перемещаться по миру. Им бы очень хотелось, чтобы их все единодушно поддержали. Но миграционную политику в шенгенской зоне определяют все страны, входящие в нее. Я считаю, что общей поддержки им ожидать не стоит, поскольку в ином случае государства Евросоюза будут выглядеть круглыми идиотами, которые препятствуют свободному въезду/выезду гражданам России, — разъяснил он.

Также эксперт добавил, что даже власти США не стали поддерживать подобное решение. По его словам, ближайшая встреча министров иностранных дел ЕС расставит все по своим местам.

— При этом еще американцы сказали, что это не совсем хорошо. Поэтому вышеуказанным странам приходится объединяться для принятия подобных антироссийских санкций. Несмотря на отсутствие поддержки, они пытаются принять этот проект между собой. Но я все же ожидаю общей встречи глав МИД ЕС, которая состоится 31 августа. Там будет понятно, за что и как проголосуют. Против подобной инициативы выступили не так уж много стран. В частности, Греция, Кипр и Португалия. В аккуратной форме свое несогласие высказали Франция, Италия и Испания. Думаю, что в Европе нет единодушия по этой теме. Поэтому Ландсбергис предлагает принять подобное решение в своем кругу, — сказал он.

Язык силы

Собеседник «ВМ» в свою очередь надеется, что Россия даст достойный ответ в случае принятия подобного запрета.

— Я надеюсь, что Россия на это отреагирует. Наконец, вместо бесконечных слов осуждения власти страны примут реальные и конкретные меры на этот счет. В частности, запретят въезд в РФ гражданам этих государств, примут меры по торговле с ними и поставке в такие государства энергоносителей. Такое важно сделать, поскольку эти страны понимают только язык силы, когда им в «лоб дают». Все громкие слова о нарушении демократических прав человека не имеют никакого значения для них, — отметил Светов.

Также политолог считает, что возможное принятие такого решения не станет негативным для вышеуказанных стран, поскольку они будут рассчитывают на финансовую поддержку Евросоюза.

— Страны Прибалтики, Финляндия и Польша никак не пострадают от введения подобного запрета. Они лишь перестанут получать доходы от виз и туристов. Но эти государства рассчитывают получить эти средства от ЕС. Это страны-нахлебники. Если бы Латвия или Литва жили на свои средства, то они бы считали каждый евроцент. Они уверены, что их русофобию оплатят из общей казны Европейского союза. Даже Финляндия, которая процветала на туризме из России, с необыкновенной легкостью отказывается от россиян, надеясь на поддержку Европы, — отметил он.

Светов предполагает, что финское государство может принять подобное решение из-за своей идеологии или же из-за полученных команд от вышестоящих стран.