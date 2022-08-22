«Скоро есть будет нечего, зато русских нет»: политолог Журавлев оценил вероятность полного запрета на въезд в ЕС

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Возможность повторения железного занавеса исключать нельзя, однако его поддержат не все страны Евросоюза. Кроме того, данное решение сильно ударит по европейскому бизнесу. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

Как заметил собеседник «ВМ», многие европейские страны потенциально готовы проголосовать за введение запрета на въезд россиян.

— Это возможно, если мы под железным занавесом понимаем именно Европу. Потому что уже и эстонский премьер говорил, и еще какой-то президент, что поездка в Европу — привилегия. Они так русских будут сладкого лишать: «Будете плохо себя вести — не пустим в Европу». Тем более это имеет обратную сторону в виде воздействия на европейцев: что они живут в месте, куда русских не пускают, — как же им повезло. Правда, газ дорогой, скоро есть будет нечего и вообще куча проблем, зато русских нет, — рассказал политолог.

Эксперт отметил, что страны ЕС принимают решения по отдельности либо единогласно советом глав государств. Единогласное решение о запрете на выдачу виз придется продавливать, поэтому быстро это не случится: тем же венграм и болгарам нужно что-то предложить в обмен на согласие. Возможно, в случае решения о запрете россиянам въезжать в страны ЕС для этих государств сделают исключение, предположил специалист.

При этом далеко не все страны Евросоюза поддержат запрет на въезд россиян, уверен Журавлев.

— Греция и Кипр много потеряют от запрета на въезд наших туристов, они уже возмущались по этому поводу. Турция и Египет в ЕС не входят, а в Италию и Францию наших ездило не так много. Правда, среди таких туристов было много богатых, но они уже определились: кто-то из них там, кто-то — здесь. Больше всего пострадают малые страны, но их мнение не то чтобы не учитывается, просто на такие страны легко оказать давление, — отметил собеседник «ВМ».

Новый железный занавес стал бы серьезным ударом по европейскому бизнесу, подчеркнул политолог. Из-за этого все контакты были бы прерваны, их пришлось бы организовывать в сторонних государствах. В результате и без того плачевная ситуация с торговлей между Европой и Россией заметно бы ухудшилась, резюмировал эксперт.

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью изданию Bild заявил, что Европа должна опустить железный занавес, запретив россиянам въезжать в Евросоюз.

— Железный занавес должен быть возвращен, — сказал Кличко.