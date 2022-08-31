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Песков предупредил ЕС о неудобствах в случае принятия визовых ограничений для россиян

Лейла Алиева
В мире
Песков предупредил ЕС о неудобствах в случае принятия визовых ограничений для россиян
Фото: Администрация президента РФ

В случае принятия ЕС ограничений по выдаче виз россиянам жители европейских стран также столкнутся с неудобствами во время поездок в Россию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, 31 августа.

— Какие-то страны говорят об ограничении процесса выдачи виз. То есть их будет выдаваться меньше, будет более затяжной период и так далее. Ну будут создавать неудобства для людей. Ничего в этом хорошего нет. Их люди тоже будут сталкиваться с неудобствами, когда они будут приезжать сюда, — отметил он.

По словам Пескова, такие меры станут еще одним «безрассудным русофобским» отношением к РФ, передает РИА Новости.

Директор института политических исследований Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что отказ российским гражданам в выдаче виз — грубейшее нарушение базовых принципов, на которых строилось европейское государство.

Также немецкий политолог Александр Рар объяснил, почему ФРГ не будет вводить полный запрет на «шенген» для россиян. По его словам, такое решение в какой-то степени усложнит взаимоотношения между гражданами двух стран.

Дмитрий Песков Евросоюз (ЕС) Визы
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