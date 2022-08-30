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Принцип свободного мира: почему ФРГ не будет вводить полный запрет на «шенген» для россиян

Араз Салехов

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Эксклюзивы ВМ
Политика
Принцип свободного мира: почему ФРГ не будет вводить полный запрет на «шенген» для россиян
Фото: Pixabay

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что немецкое правительство предлагает Европейскому союзу (ЕС) приостановить действие соглашения об облегчении визового режима с Россией. Подобное решение в какой-то степени усложнит взаимоотношения между гражданами двух стран. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил немецкий политолог Александр Рар.

— Я так понимаю, что Европейский союз собрался на совещании для того, чтобы принять какие-то решения по ограничению выдачи виз россиянам в Шенгенской зоне. Есть страны, которые выступают за полузапреты для россиян. Германия и Франция выступали за то, чтобы визы и дальше выдавались российским гражданам. Выдача виз подорожает, процедура в индивидуальном порядке также будет усложнена. Облегченные формы получения виз будут ограничены. Это можно назвать неким компромиссом, поскольку одни страны хотят полного запрета, а некоторые — выступали против этого, — разъяснил он.

Собеседник «ВМ» добавил, что простые люди не должны стать жертвами подобных действий, сохранив возможность контактировать между собой.

— Однако сложно сказать, как это будет выглядеть на практике. Проблема не в том, что визы не дают. Проблема в том, что пути сообщения сократились. В Германию россияне могут лететь только через Сербию или Турцию. Это усложняет общение людей. Поэтому еще больше ограничивать поток взаимоотношения людей никто не хочет. В Германии считают, что гражданское общество должно общаться вне зависимости от гражданства. Важно общение студентов между собой. На данном этапе я не вижу резона приостанавливать студенческий или научный туризм, — сказал специалист.

При этом эксперт считает, что сама по себе инициатива не должна противоречить принципам европейских стран, а именно свободе передвижения.

— В советское время главным лозунгом на Западе было «Вы не пускаете людей в свободный мир!». Это считалось самым святым требованием, и сейчас европейцам нарушать свои же принципы будет странно. Как минимум с юридической точки зрения возникнет много вопросов касательно полного запрета въезда россиян в Европу. Ограничения само собой будут вводиться, но полный запрет — нет, — подытожил Рар.

Также политолог Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» оценил инициативу канцлера ФРГ Олафа Шольца о расширении Евросоюза.

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