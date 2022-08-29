«Условия кислые»: политолог Журавлев оценил инициативу Шольца о расширении Евросоюза

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что границы Евросоюза следует расширить с помощью включения в объединение Западных Балкан, Украины и Молдавии, а позже и Грузии. Подобным образом ЕС пытается вновь начать развитие собственной экономики, которая в последнее время терпит бедствия. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал политолог Дмитрий Журавлев.

Чего хочет Шольц?

— Во-первых, Шольц подобным заявлением отменяет понятие «Евросоюз». Как я знаю, Грузия в Европу уже не входит, поскольку граница страны проходит по Кавказскому хребту. Немецкий лидер хочет добиться усиления союза, если он говорит, конечно, искренне. Нынешние условия в ЕС кислые из-за всем известных событий. Шольц думает «Мы поглотим еще территории. Таким образом мы найдем покупателей для наших товаров», — отметил он.

При этом эксперт считает, что политика ЕС в экономическом сегменте сама по себе непригодна для существования, поскольку рушит экономики мелких государств.

— Главная проблема Евросоюза — создание системы «Закрывайте заводы — открывайте магазины». Но эта система хорошо работает только на начальном этапе. После встает вопрос, чем платить, когда денег нет. Немцы-то готовы товары поставлять, как делали это в Грецию или Португалию. Кризисы этих стран связаны с развалом экономики. Считаю, что экспансия территориальная — это экспансия и экономическая. Поиск покупателей для товаров. Шольц надеется, что новые члены союза дадут второе дыхание ЕС, который уже на ладан дышит, — сказал специалист.

Кроме того, Журавлев предполагает, что германский лидер пытается высказывать популистские мысли для поднятия положительного настроя в регионе.

— Возможно, что канцлер ФРГ и сам понимает нереальность этого плана. Тогда он просто занимается пропагандой. Людям всегда нужно давать светлую цель. Светлая цель — расширение Евросоюза, ситуация плохая, есть нечего, газ дорогой. Но вот мы еще немного поднатужимся — и весь мир объединится в ЕС, — пояснил политолог.

Деньги из воздуха

Собеседник «ВМ» считает, что ЕС рассчитывает выжить благодаря политике 90-х годов. По его словам, объединение с Восточной Европой в свое время позволило союзу набраться сил, однако сейчас подобное решение может не сработать.

— Евросоюзу такое расширение нужно, если будет работать логика 90-х годов. Иными словами, новые страны будут покупать новые товары. Германское производство расширится, Германия разбогатеет и новые страны не обеднеют, потому что получат новые товары. Но такая логика начала проваливаться к середине 2000-х годов. Страны покупают товары, а кто им будет давать деньги для их приобретения? Им запретили производить собственные товары. К слову, отсутствие такого запрета вообще убивает эту логику, поскольку у стран есть средства для создания своей продукции. Это убило Латвию, сильно ударило по Греции и Португалии. Но европейцы могут верить, что это работает, поскольку это действовало 30 лет назад, — заявил он.

Страны Европейского союза пытаются спасти свою экономику от краха, однако европейские политики не учитывают финансовое состояние маленьких стран, уточнил эксперт. Журавлев уверен, что принятие подобного решения лишь усугубит ситуацию.

— Когда началось расширение ЕС за счет Восточной Европы — это работало. Сейчас уже нет. К примеру, греческий кризис они трактуют так, что его не должно было быть вообще. Считают, «тратили бы греки деньги на немецкие машины, то было бы хорошо». В основе нынешнего Евросоюза лежит абсурдная идея. В частности, великие страны будут продавать товары, остальные — покупать, а деньги будут появляться из воздуха. В мире так не работает, — подытожил политолог.

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