«Латвия и Эстония торгуют русофобией»: какие санкции ЕС может включить в восьмой пакет

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Несмотря на очевидные проблемы в собственной экономике, политики Евросоюза продолжают вводить санкции в отношении РФ, чтобы не выглядеть нелепо в глазах собственных граждан. Восьмой пакет санкций может включить в себя не только экономические и торговые ограничения, но и запрет на въезд россиян в Евросоюз. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Юрий Светов.

Собеседник «ВМ» отметил, что Евросоюз готов платить высокую цену якобы за свою свободу. Страны Балтии выступают за новые санкции наиболее активно, так как легче переносят возникающие из-за ограничений проблемы, уточнил Светов.

— Европейские политики говорят, что санкции — отстаивание принципов, ценностей и идеалов, за это нужно быть готовым платить. Учитывая, что Латвия, Литва и Эстония получают деньги от Евросоюза и на эти деньги свои принципы оплачивают, им проще высказываться. А другие государства, как те же Франция, Италия и Германия, начинают взвешивать цену, но тем не менее отказываться не хотят, — рассказал политолог.

По словам специалиста, на запланированной сегодня неформальной встрече министров иностранных дел будет обсуждаться вопрос, как не пускать граждан России в Евросоюз. «Чтобы два раза не вставать», будет обсуждаться и восьмой пакет санкций, заметил эксперт.

В новом пакете будут усилены уже имеющиеся ограничения, подчеркнул политолог.

— Идут разговоры о том, чтобы ускорить запрет на нефть, ускорить ограничения по банковским операциям, исключить все возможности обхода. Обсуждаются попытки наказывать страны, которые не считаются с санкциями, и все, что связано с визами и туристическими поездками россиян, — перечислил Светов.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что санкции наносят достаточно серьезный урон самому Евросоюзу. Однако отказ от ограничений поставит крест на карьере европейских политиков, уверен специалист.

При этом уходить политическим деятелям ЕС совершенно не хочется, уверен Светов.

— Та же госпожа Трасс, претендуя на пост министра Великобритании, говорит о том, что есть прямая угроза от России. И как только она станет премьером, такой же прямой угрозой будет объявлен Китай. Их желание конфликтовать никуда не исчезло. А уж Латвия и Эстония «торгуют» русофобией, они будут в первых рядах, — объяснил политолог.

Санкции наносят достаточно серьезный удар по России, подчеркнул Светов. Из-за введенных ограничений РФ должна как можно быстрее наладить выпуск всего, в чем критически зависит от импорта, в частности, в сфере энергетики, отметил собеседник «ВМ».

Европа сменит свою тактику после перелома в ходе ситуации на Украине, уверен Светов.

— Думаю, санкции прекратятся, когда мы победим. Они их не снимут, но будет игра: вроде санкции и есть, а вроде нет. Но без победы в специальной военной операции санкционный каток будет катиться дальше, — заключил политолог.

Эстонские власти направили в Еврокомиссию предложения для очередного пакета санкций в отношении РФ. Новые предложения затронут в том числе сферу энергетики, торговли и ограничения на систему SWIFT. Об этом сообщил глава эстонского министерства иностранных дел Урмас Рейнсалу немецкому изданию Welt.

— Мы уже представили Еврокомиссии конкретные предложения по этому поводу. Они затрагивают энергетику, торговлю, дальнейшие ограничения на систему SWIFT и включение еще большего числа людей и организаций в санкционный список, — заявил министр.