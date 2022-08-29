Эстония представила Еврокомиссии предложения для восьмого пакета санкций

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Власти Эстонии представили Еврокомиссии (ЕК) свои предложения для очередного пакета санкций в отношении России, которые касаются в том числе сфер энергетики, торговли и ограничений на систему SWIFT. Об этом сообщил глава эстонского министерства иностранных дел Урмас Рейнсалу немецкому изданию Welt.

— Мы уже представили Еврокомиссии конкретные предложения по этому поводу. Они затрагивают энергетику, торговлю, дальнейшие ограничения на систему SWIFT и включение еще большего числа людей и организаций в санкционный список, — рассказал министр.

По мнению Рейнсалу, антироссийские санкции хоть и работают, однако «их недостаточно».

Министр выразил желание, чтобы восьмой пакет санкций в отношении России вступил в силу «как можно скорее», передает РИА Новости.

Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз очень скоро ждут серьезные последствия санкций в отношении России. По словам чиновника, несмотря на то что цены на газ растут, Евросоюз должен быть готов «заплатить за это цену».

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что западные страны усиливают санкционное давление на Россию и Белоруссию, притом что сами ощущают «негативную отдачу» от ограничений. Санкции приводят к расшатыванию международной экономической и торговой систем и нарушению «привычных связей».