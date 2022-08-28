Боррель предрек серьезные последствия антироссийских санкций для Евросоюза

Фото: МИД РФ

Евросоюз очень скоро ждут серьезные последствия санкций против России. Об этом в воскресенье, 28 августа, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

— Мы ограничиваем экономические возможности России. Пока экономика России зависит от нефти и газа, им будут нужны наши технологии. У России трудности. И, конечно, мы столкнемся с серьезными вызовами в краткосрочной перспективе, — отметил он.

По словам чиновника, несмотря на то что цены на газ растут, Евросоюз должен быть готов заплатить за это цену, передает РИА Новости.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что западные страны усиливают санкционное давление на Россию и Белоруссию, притом что сами ощущают «негативную отдачу» от ограничений. Санкции приводят к расшатыванию международной экономической и торговой систем и нарушению «привычных связей». В то же время премьер отметил эффективность Евразийского экономического союза.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, почему Франция и Германия не хотят решать конфликт на Украине дипломатическим путем.