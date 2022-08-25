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Почему Франция и Германия не хотят решать конфликт на Украине дипломатическим путем

Араз Салехов

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Политика
Почему Франция и Германия не хотят решать конфликт на Украине дипломатическим путем
Фото: flickr/minoritenplatz8

Обозреватель Politico Муджтаба Рахман написал, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц вынуждены скрывать от стран Центральной и Восточной Европы свою позицию, которая состоит в скорейшем завершении конфликта дипломатическим путем. Однако подобное заявление не стоит воспринимать всерьез, поскольку действительная позиция западных политиков понятна по их антироссийским действиям. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал политолог Юрий Светов.

— Нельзя сказать, что Макрон и Шольц хотят решить конфликт дипломатическим путем. Мне кажется, подобные заявления являются набором пустых фраз, поскольку Германия и Франция имеют абсолютно иную позицию. Макрон заявил: «Мы должны забыть об эпохе изобилия, платить за свободу». Шольц в свою очередь берет стремянку, залезает на САУ (самоходная артиллерийская установка — прим. «ВМ»), которую ФРГ передает Украине, причем это делают в присутствии украинских солдат, которые учатся в стране. Есть конкретные шаги двух политиков, нет смысла искать иные смыслы в чьих-то словах, — разъяснил он.

При этом эксперт напомнил заявление немецкого лидера касательно окончания военной спецоперации на территории Украины.

— Напомню, Шольц сказал, что видит окончание спецоперации в виде поражения России и вывода ее войск. Не стоит обращать внимания на слова обозревателей, это простой чих, когда политика стран говорит о другом. Франции и Германии нет смысла скрывать свое реальное отношение к СВО от стран Центральной и Восточной Европы, потому что они в большей степени зависят от действий Макрона и Шольца, — сказал он.

Кроме того, политолог уверен, что Париж и Берлин не захотят противостоять США, пытаясь решить конфликт дипломатическим путем. По его словам, у Франции и ФРГ есть обязательства перед НАТО.

— Никогда Франция и Германия не пойдут против США, это исключено. Они являются членами Североатлантического альянса. Там существует совершенно четкая и определенная дисциплина. Мы с 2014 года слышим одобрительные заявления каких-то европейских депутатов в отношении России, однако это не играет абсолютно никакой роли. В конечном итоге страны ЕС голосуют за то, чтобы продлить санкции, — отметил он.

Также Светов уточнил, что войсками НАТО в любой исторический промежуток руководил американский генерал. По его словам, именно политика США и определяет действия всего военного блока.

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