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«Развал или смена режима»: политолог Журавлев оценил вероятность начала революции в Евросоюзе

Игорь Синельников

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«Развал или смена режима»: политолог Журавлев оценил вероятность начала революции в Евросоюзе
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Уже этой зимой рост цен на энергию может стать причиной недовольств в странах Евросоюза. Чтобы это недовольство переросло во что-то более серьезное, понадобятся сильные революционные лидеры. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

По словам эксперта, революция в ЕС может пойти по разным сценариям.

— Революция может быть и как некий развал или ослабление ЕС, и как смена режима. Первое возможно, но во многом все зависит от того, будут ли европейцы ориентироваться на США. В другой ситуации американцы, возможно, первыми бы утопили Евросоюз, но сейчас помогать Украине лучше коллективно, поэтому они будут стараться его сохранить, — уверен специалист.

Рост цен на энергию может привести к мощному социальному недовольству уже этой зимой: наступают холода, уровень жизни снижается, отметил политолог. Однако пока непонятно, выльется ли это в революцию. Такой сценарий вероятен, если власть будет слабой, а у революции найдется вождь, пояснил Журавлев.

В некоторых странах вероятность такого развития событий наиболее велика, подчеркнул собеседник «ВМ».

— Наиболее благоприятные условия для революции сейчас во Франции и в Италии. Бенилюкс (союз Бельгии, Нидерландов и Люксембурга — прим. «ВМ») как-то не очень революционен, с немцами пока тоже непонятно, хотя там есть организации, нацеленные на снос современного порядка. Восточная Европа слишком боится России и не хочет менять ситуацию. Там все опасаются, вдруг русские придут и завоюют, — заметил специалист.

Как отметил Журавлев, последствием революции может быть смена правительства или режима. В первом случае особо ничего не изменится: так было, например, в Италии, когда к власти пришла «Лига Севера» и это никто не заметил, несмотря на большое количество данных ей обещаний. Существенные перемены могут возникнуть, если сменится социально-экономический строй, подчеркнул политолог.

Евросоюз пытается исправить ситуацию в энергетике, чтобы снизить социальное напряжение, однако пока это сделать не получается, резюмировал специалист.

— Они уже принимают меры, но эти меры ничего не дают, законы природы отменить не получается. Мало что изменится, если они сколько-то ветряков поставят, а покупать особо не у кого по логистическим и ценовым причинам. Вроде бы Россия — не единственный источник нефти и газа, но особо-то помочь и некому оказалось, — подытожил Журавлев.

Чешский министр юстиции Павел Блажек высказал мнение, что рост цен на энергию может привести к революции в Европейском союзе. Он отметил, что таких ситуаций в Чехии не было с 1989 года.

— Если правительство не решит энергетический кризис, оно не останется у власти надолго, — заявил он.

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