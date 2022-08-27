Чешский министр юстиции заявил, что в Евросоюзе грядет революция

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Чешский министр юстиции Павел Блажек высказал мнение, что повышение цен на энергию может привести к революции в Европейском союзе. Он отметил, что таких ситуаций в Чехии не было с 1989 года.

— Если правительство не решит энергетический кризис, оно не останется у власти надолго, — заявил министр.

Блажек также сказал, что к революции может привести как раз отсутствие решения проблемы с ценами на энергоносители, сообщается на портале iDNES.cz.

— Если не будет найдено решение кризиса на европейском уровне, то под угрозой окажется Евросоюз как таковой, — заключил он.

22 августа сообщалось, что Европейский союз и НАТО опасаются вероятного краха договоренности о поддержке Украины в связи с энергетическим и продовольственным кризисами, а также экономической рецессии. Такое мнение выразил Люк МакГи. По его словам, в данный момент лидеры стран Евросоюза больше всего обеспокоены наступающей зимой, которую, вероятно, придется пережить без российского газа.

19 августа спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что США обрекают Европу на «голод, холод и изоляцию». Он отметил, что из-за аномальной жары урожай в Европе в этом году будет на 20 процентов меньше, чем в предыдущем.