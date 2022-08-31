«Все ощутят негатив»: чем ответит Россия в случае закрытия границ ЕС

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На любые ограничения въезда со стороны ЕС Россия будет отвечать аналогичными ограничениями, которые затронут граждан европейских государств. При этом не исключены и иные ответные меры. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Сергей Марков.

Собеседник «ВМ» отметил, что на ограничения въезда в Евросоюз Россия будет отвечать соответствующим образом.

— Будет зеркальный ответ, по всей видимости. Финляндия сейчас вводит порядки, при которых визы выдаются только по понедельникам в четырех крупных городах. Значит, граждане Финляндии будут получать российские визы тоже только по понедельникам, — заметил эксперт.

По мнению специалиста, полный запрет на въезд россиян в ЕС маловероятен. Западу невыгодно ограничивать передвижения своей агентуры в России, уверен Марков.

Кроме того, существуют и другие случаи, при которых запрет на въезд выглядел бы странно, подчеркнул политолог.

— Есть воссоединение семей. Допустим, девушка с российским паспортом вышла замуж за немца — ее теперь к мужу не пустят? Немец все-таки имеет право, он будет ругаться и требовать. По гуманитарным причинам, в случае транзита, похорон, воссоединения семей вряд ли введут, но будет запрет для большинства, — предположил собеседник «ВМ».

Как отметил эксперт, в случае взаимных запретов на пересечение границы и Россия, и Евросоюз ощутят рост негатива из-за снижения контактов. Логичными могли бы быть меры, направленные на увольнение западной агентуры в РФ, которая есть среди министров, глав корпораций и в СМИ. Есть и другие незеркальные методы: например, размещение большего количества вооружений в Калининградской области или изменение в учебниках истории роли Запада, заключил Марков.

Если Евросоюз примет ограничения при выдаче россиянам виз, граждане стран ЕС также начнут испытывать неудобства при поездках в Россию. Об этом в среду, 31 августа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Какие-то страны говорят об ограничении процесса выдачи виз. То есть их будет выдаваться меньше, будет более затяжной период и так далее. Ну будут создаваться неудобства для людей. Ничего в этом хорошего нет. Их люди тоже будут сталкиваться с неудобствами, когда будут приезжать сюда, — отметил он.