Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Все ощутят негатив»: чем ответит Россия в случае закрытия границ ЕС

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Политика
«Все ощутят негатив»: чем ответит Россия в случае закрытия границ ЕС
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

На любые ограничения въезда со стороны ЕС Россия будет отвечать аналогичными ограничениями, которые затронут граждан европейских государств. При этом не исключены и иные ответные меры. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Сергей Марков.

Собеседник «ВМ» отметил, что на ограничения въезда в Евросоюз Россия будет отвечать соответствующим образом.

— Будет зеркальный ответ, по всей видимости. Финляндия сейчас вводит порядки, при которых визы выдаются только по понедельникам в четырех крупных городах. Значит, граждане Финляндии будут получать российские визы тоже только по понедельникам, — заметил эксперт.

По мнению специалиста, полный запрет на въезд россиян в ЕС маловероятен. Западу невыгодно ограничивать передвижения своей агентуры в России, уверен Марков.

Кроме того, существуют и другие случаи, при которых запрет на въезд выглядел бы странно, подчеркнул политолог.

— Есть воссоединение семей. Допустим, девушка с российским паспортом вышла замуж за немца — ее теперь к мужу не пустят? Немец все-таки имеет право, он будет ругаться и требовать. По гуманитарным причинам, в случае транзита, похорон, воссоединения семей вряд ли введут, но будет запрет для большинства, — предположил собеседник «ВМ».

Как отметил эксперт, в случае взаимных запретов на пересечение границы и Россия, и Евросоюз ощутят рост негатива из-за снижения контактов. Логичными могли бы быть меры, направленные на увольнение западной агентуры в РФ, которая есть среди министров, глав корпораций и в СМИ. Есть и другие незеркальные методы: например, размещение большего количества вооружений в Калининградской области или изменение в учебниках истории роли Запада, заключил Марков.

Если Евросоюз примет ограничения при выдаче россиянам виз, граждане стран ЕС также начнут испытывать неудобства при поездках в Россию. Об этом в среду, 31 августа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Какие-то страны говорят об ограничении процесса выдачи виз. То есть их будет выдаваться меньше, будет более затяжной период и так далее. Ну будут создаваться неудобства для людей. Ничего в этом хорошего нет. Их люди тоже будут сталкиваться с неудобствами, когда будут приезжать сюда, — отметил он.

Евросоюз (ЕС) Эксперты Политологи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Валерий Грибакин
Валерий Грибакин

Учебный год будет безопасным

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто виноват?

Алексей Нагорный
Алексей Нагорный

Соколиная Гора преобразилась

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Все мнения
О проекте