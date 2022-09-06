ЕК утвердила остановку соглашения с Россией об упрощении визового режима

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Еврокомиссия (ЕК) утвердила предложение о полной остановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон.

— Граждане России не должны иметь легкого доступа в ЕС, и, конечно, быть туристами в ЕС не является фундаментальным правом, — сказала она.

По новым правилам сроки получения «шенгена» могут увеличиться до полугода, а сбор вырастет с 35 до 80 евро. При этом выдачу долгосрочных и многократных виз для россиян значительно сократят или вовсе отменят.

По словам еврокомиссара, сейчас ЕК ожидает утверждения Советом ЕС этого решения в течение недели. Юханссон предположила, что решение может вступить в силу уже 12 сентября, передает ТАСС.

Эксперт по туризму Николай Мельник рассказал «Вечерней Москве», что отмена упрощенного визового режима между Россией и Евросоюзом не означает полного запрета на выдачу виз. Однако это приведет к удорожанию визовых сборов, отмене многолетних виз и другим неудобствам, считает он.