«Нам есть чем отвечать»: почему никто не сможет лишить Россию статуса государства Балтийского моря

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Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО Балтийское море станет «внутренним морем» альянса. Политолог Сергей Маркелов в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, почему заявления эстонского министра не имеют ничего общего с реальностью.

По словам специалиста, такие заявления держатся на уровне пропагандистской провокации.

— Заявлять западные политики могут что угодно. Время такое в Европе, 95 процентов — говорят, пять процентов — делают. Не будет никакого внутреннего моря у альянса, опять же, это все на уровне проработки общего мнения. Россию никто не лишит статуса выхода из Балтийского моря. Нам есть чем отвечать не только по дипломатическим каналам. РФ на балтийскую часть смотрит достаточно внимательно, понимая, что у европейцев может быть много желаний в этом направлении. В связи с этим будет еще одна точка морского напряжения, ее никуда не деть. Будут провокации, будут попытки придумать какие-то новые регламентные документы и процедуры по пользованию тех или иных вод, — пояснил Маркелов.

При этом в качестве ключевой задачи Европы эксперт назвал факт нарушения балтийской логистики России. По его словам, в Евросоюзе понимают, что балтийская логистика — достаточно хороший и удобный путь как в Калининград, так и выход в северную часть Атлантики.

— Западники хотят создать напряжение для РФ, которое заключается якобы в лишении балтийской логистики. Лишить нас ее невозможно, поскольку в Балтийском море определены наши границы. Западники надеются, что такие заявления напугают РФ и она ослабит движение по определенности и по новой геополитической конструкции мира. Но никогда такого не будет. В финале они ничего не достигнут, — подытожил Маркелов.

Вхождение Финляндии и Швеции в состав Североатлантического блока чревато большими экономическими проблемами и колоссальными финансовыми расходами. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» заявил политолог Дмитрий Журавлев.