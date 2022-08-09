Политолог Журавлев объяснил, чем чревато для Финляндии и Швеции вступление в НАТО

Фото: depositphotos

Вхождение Финляндии и Швеции в состав Североатлантического блока чревато большими экономическими проблемами и колоссальными финансовыми расходами. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил политолог Дмитрий Журавлев, комментируя новость о том, что Джо Байден подписал документы о присоединении этих государств к НАТО.

— Финляндии придется раскошелиться на обустройство границы и ее укрепление, — отметил политолог.

Также это скандинавское государство, по мнению эксперта, лишится большого российского рынка и денежных потоков из РФ.

По мнению Журавлева, для России данное решение тоже несет дополнительные финансовые и военные расходы, так как придется укреплять границу с Финляндией.

Швеции, которая в военном плане деградировала полностью, придется восстанавливать армию, укреплять ее и создавать заново. На эти цели стране придется выделить колоссальные средства.

— А вот для НАТО и США как раз все складывается очень удачно. Альянс еще больше приблизился к нашим границам. А американские генералы расширили свои полномочия и в скандинавском направлении, — добавил он.

При этом Журавлев подчеркнул: расширение НАТО в восточном направлении вовсе не является предупредительным сигналом о том, что члены блока готовы к атаке. Эксперт исключил вероятность конфликта России и НАТО в обновленном формате.

НАТО официально пригласило Швецию и Финляндию вступить в альянс, после того как этим странам удалось уладить все вопросы с Турцией, которая первоначально возражала против их присоединения к блоку. Таким образом, вступление скандинавских стран в НАТО — вопрос уже фактически решенный.